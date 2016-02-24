تجميد إنتاج أوبك - لا مانع لكن عند أي مستوى؟

من أليكس لولر

لندن 24 فبراير شباط (رويترز) - عندما اتفقت روسيا وثلاث دول أعضاء في منظمة أوبك على رأسها السعودية قبل أسبوع على التعاون للتوصل إلى اتفاق عالمي لتجميد انتاج النفط كان الأربعة أوضح ما يمكن في تحديد الإطار الزمني الذي سيبدأ عنده تجميد الانتاج عندما ذكروا يناير كانون الثاني 2016.

وبالنسبة لأغلب القطاعات سيعد ذلك كافيا وزيادة لتحديد أهداف انتاجية في غاية الوضوح.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ذات التاريخ الحافل بتجاوزات الانتاج والغياب التام لحصص الانتاج الفردية للدول الأعضاء في السنوات الأخيرة.

وأصبح الاتفاق مثالا حيا يذكر بأن تقييم الامدادات من منظمة أوبك أصبح صناعة في حد ذاته وأن من المستبعد الاتفاق عليه دون حديث جاد عن حجم إنتاج الدول.

والفارق كبير بين تقييمين لإنتاج أوبك أتاحتهما المنظمة نفسها إذ بلغ في يناير كانون الثاني أكثر من مليون برميل يوميا. ويقترب هذا الفارق من الزيادة الحالية في المعروض العالمي والتي أدت إلى انخفاض الأسعار الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ 2003.

ولسنوات ظلت هذه الفروق مرئية من خلال ما تقوله دول أوبك عن حجم الانتاج مقابل التقارير الواردة من مراقبي أوبك الذين أصبحوا يمثلون قطاعا صغيرا ويقيمون الانتاج من خلال تتبع حركة الناقلات وشبكة من المصادر.

وتسلم أوبك بالمشكلة وقد نشر تقريرها الشهري منذ عام 2012 مجموعتين من الأرقام - الأولى من الدول الأعضاء والثانية من "مصادر ثانوية" من بينها مستشارون ووسائل الإعلام المتخصصة.