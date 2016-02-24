وزير إماراتي: موعد افتتاح السكك الحديدية بين دول الخليج لم يعد واقعيا

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات عبد الله النعيمي اليوم الأربعاء إن هدف افتتاح شبكة سكك حديدية بين دول شبه الجزيرة العربية بحلول عام 2018 غير واقعي وإن الدول الخليجية الست ستجتمع في الرياض الشهر المقبل لمناقشة موعد آخر أكثر واقعية لتدشين الشبكة.

وستمتد السكك الحديدية لقطارات الركاب والشحن مسافة 2100 كيلومتر من الكويت على ساحل الخليج عبر الإمارات إلى سلطنة عمان على أن تصل إلى قطر والبحرين وداخل السعودية وساحلها المطل على البحر الأحمر.

ويتكلف المشروع 30 مليار دولار بحسب تقرير أصدرته شركة فروست اند سوليفان الاستشارية عام 2011 وتأخر تنفيذه لأسباب فنية وبيروقراطية منذ الإعلان عنه في العقد الماضي. وأعلنت وسائل إعلام إقليمية في 2013 تأجيل موعد استكمال المشروع إلى 2018 بعد أن كان 2017.

والآن يبدو هذا الموعد أيضا عصيا على التحقيق.

وقال النعيمي وهو أيضا رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في مؤتمر صحفي بدبي "نعلم أن 2018 ليس واقعيا." وأضاف أنه التقى بنظرائه في دول الخليج الأخرى في الدوحة أواخر عام 2015 لإعادة النظر في الجدول الزمني.

وأضاف "طلبنا من الوزراء التقدم ببرنامج واقعي."

وتابع أن الخطط لم تتغير. لكنه أحجم عن التعليق عند سؤاله عن موعد الافتتاح الذي يعتبر أكثر واقعية أو ما إذا كانت لديه أي شكوك في أن مشروع السكك الحديدية بين دول الخليج سيصبح حقيقة.

ودفع الانخفاض المستمر في أسعار النفط ميزانيات الحكومات في المنطقة إلى العجز مما دفعها إلى إبطاء خطط التشييد في بعض المناطق.

وفي يناير كانون الثاني علقت شركة الاتحاد للقطارات المدعومة من الدولة عطاء لبناء المرحلة الثانية من شبكة سكك حديدية داخل الإمارات تمتد مسافة 628 كيلومترا.

وكان هذا سيؤدي إلى تمديد خط قائم بالفعل يبلغ طوله 264 كيلومترا لنقل الكبريت من داخل أبوظبي إلى مدينة الرويس الساحلية الصناعية وإلى الحدود مع السعودية وعمان أيضا وأجزاء أخرى داخل الإمارات منها وسط مدينتي دبي وأبوظبي.