إعادة-وزراء الصناعة العرب يتفقون على مواصفات قياسية عربية لتسهيل التكامل الصناعي

(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الثانية)

الرباط أول يونيو حزيران (رويترز) - قال وزراء الصناعة العرب إن جهودهم للتنسيق من أجل التوصل إلى مواصفات قياسية عربية تحل محل المواصفات الوطنية نجحت مما يسهل تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية.

وقال وزير الصناعة الكويتي يوسف العلي لرويترز الليلة الماضية على هامش الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنعقدة بالرباط "المنظمة قطعت شوطا في تطوير الصناعة العربية واليوم وصلنا الى مواصفات قياسية عربية نسعى الى أن تحل محل مواصفات قياسية وطنية وبالتالي تكون هناك قاعدة مشتركة في المواصفات وهو ما سيسهل في المستقبل جانبا من التكامل الصناعي العربي."

كما أكد العلي الذي ستحتضن بلاده الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة على أهمية حماية الملكية الفكرية لأن هذا "سينعكس ايجابيا على التطور الصناعي في العالم العربي."

ودعا يوسف علي يوسف وزير الصناعة بجمهورية السودان إلى "استثمار الدول العربية في قطاع التصنيع الزراعي بالسودان الذي يشمل صناعة السكر وزيوت الطعام والقمح ومنتجات الألبان...حيث اتخذ السودان جملة من الاجراءات والخطوات التي تمكن من تنفيذ هذه المبادرة"