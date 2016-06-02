Sun 25 Dec 2016 | 0:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك الخليج الكويتي يقول إن محكمة قضت لصالحه في نزاع بقيمة 183 مليون دولار

Thu Jun 2, 2016 6:49am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن محكمة قضت برسو مزاد لصالح البنك على مجموع ذي كيوب المملوك لشركة الفوارس القابضة بقيمة 55.3 مليون دينار كويتي (182.99 مليون دولار).

وقال البنك إن ذلك يأتي مقابل سداد جزئي للمديونية المستحقة على الفوارس.

وأضاف البيان أن حكم المحكمة أصبح نهائيا بعد انقضاء فترة الاستئناف.

(الدولار=0.3022 دينار كويتي) (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 