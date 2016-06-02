بنك الخليج الكويتي يقول إن محكمة قضت لصالحه في نزاع بقيمة 183 مليون دولار

دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الخليج الكويتي في إفصاح للبورصة اليوم الخميس إن محكمة قضت برسو مزاد لصالح البنك على مجموع ذي كيوب المملوك لشركة الفوارس القابضة بقيمة 55.3 مليون دينار كويتي (182.99 مليون دولار).

وقال البنك إن ذلك يأتي مقابل سداد جزئي للمديونية المستحقة على الفوارس.

وأضاف البيان أن حكم المحكمة أصبح نهائيا بعد انقضاء فترة الاستئناف.