وزير النفط الكويتي يقول إن 50-60 دولارا لبرميل النفط سعر ملائم

فيينا 2 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح اليوم الخميس إن 50-60 دولارا لبرميل النفط يعد سعرا ملائما.

وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة أدنى بقليل من 50 دولارا للبرميل اليوم الخميس.

وقال الصالح أيضا للصحفيين في فيينا إن استراتيجية أوبك تؤتي ثمارها وإن المنظمة ستعمل على ضمان استمرارية نجاحها.