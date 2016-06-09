جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 77% على أساس سنوي في الربع/1

9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 76.6 بالمئة في الربع الأول من 2016 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 402 مليون دينار (1.33 مليار دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/1 الربع/4 الربع/1 (بالمليون دينار) 2016 2015 2015 الصادرات 2714 3532 4064 الواردات 2304 2483 2341 الفائض 402 1049 1723 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -33.2 -37.6 الواردات الاسمية -1.5 7.7 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)