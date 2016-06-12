جدول-ارتفاع الإقراض المصرفي والمعروض النقدي بالكويت في مارس

الكويت 12 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار من ثلاثة بالمئة في فبراير شباط. كما ارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 7.8 بالمئة من 7.2بالمئة. المعروض النقدي (%) مارس 2016 فبراير 2016 مارس 2015 التغير السنوي (ن1) 0.6 -2.6 1.4 التغير السنوي (ن2) 4.1 3.0 3.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 5.4 5.1 4.5 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.8 7.2 4.4 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.265 8.399 8.516التغير السنوي (%) 8.8 -4.1 -7.3 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. أرقام المعروض النقدي قبل عام معدلة. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)