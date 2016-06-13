وسائل إعلام:الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تريد بيع حصتها في أريفا

باريس 13 يونيو حزيران (رويترز) - ذكرت نشرة لا ليتر دو ليكسبانسيون الفرنسية اليوم الإثنين إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية صندوق الثروة السيادية للبلاد أبلغت السلطات الفرنسية بأنها تريد بيع حصتها في مجموعة أريفا للطاقة النووية.

والهيئة ثاني أكبر مساهم في أريفا بحصة قدرها 4.82 في المئة بحسب بيانات تومسون رويترز.

وقالت النشرة إن الصندوق الكويتي شكا من أن استثماره في أريفا التي تملك فيها الحكومة الفرنسية حصة الأغلبية جاء بناء على بيانات محاسبية غير صحيحة للشركة.

وامتنع وزير الصناعة الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التعليق على التقرير.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أريفا أو من الهيئة العامة للاستثمار.

ودفعت الهيئة 600 مليون يورو (676 مليون دولار) مقابل الحصة في 2010 لكن أسهم أريفا هبطت منذ ذلك الحين بنحو 90 في المئة بعد أن بددت سنوات من الخسائر رأسمال الشركة. وسيتم إنقاذ أريفا من خلال زيادة رأسمالها خمسة مليارات يورو بدعم حكومي وستستحوذ إي.دي.إف للمرافق العامة المملوكة للدولة على وحدة المفاعل النووي لأريفا في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام القادم.

وتملك الحكومة الفرنسية حصة قدرها نحو 87 في المئة في رأسمال أريفا.