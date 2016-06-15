مصادر: أمريكانا الكويتية تدخل من جديد في مفاوضات لبيع حصة

دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الأربعاء إن الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) أطلقت من جديد مباحثات لبيع حصة أغلبية إلى مجموعة من مستثمري الخليج بعد أيام فقط من انهيار المفاوضات لأسباب تتعلق بالتقييم.

وأمريكانا التي تملك امتياز الشرق الأوسط لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي وبيتزا هت وتنتج الأغذية تحت علامتها التجارية معروضة للبيع منذ أوائل 2014.

ووافقت شركة الاستثمار أديبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي البارز محمد العبار في فبراير شباط على شراء 69 بالمئة من أمريكانا من مجموعة الخير للأسهم والعقارات التي تسيطر عليها عائلة الخرافي.

لكن عملية البيع التي طال أمدها انهارت في نهاية مايو أيار.

ومنذ ذلك الحين جرت إعادة بدء المحادثات من جديد بين الطرفين بحسب مصدرين على دراية بالموضوع طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لأن المعلومات ليست معلنة.

ولم ترد أمريكانا على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بأديبتيو للتعليق على الموضوع.

وانهارت المحادثات في البداية بعد استكمال الفحص الفني عندما رفض الطرف البائع محاولة أديبتيو تخفيض تقييمها للشركة حسبما قال مصدر في منطقة الخليج على دراية بالصفقة.

وقال المصدر إن المباحثات بدأت من جديد في الأيام القليلة الماضية وباتت الهوة بين المشتري والبائع أضيق من قبل مما يعطي مؤشرا على أنه مازالت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق.

وتقدر قيمة حصة الخير البالغة 69 بالمئة حاليا بنحو 1.9 مليار دولار وفق حسابات رويترز.

وللمساعدة في تمويل الاتفاق السابق كانت أديبتيو تستهدف تدبير قرض مؤقت بقيمة 1.5 مليار من مجموعة بنوك تشمل ستاندرد تشارترد وكريدي سويس والإمارات دبي الوطني والخليج الأول.