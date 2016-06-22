مقدمة 1-أدبتيو تسعى لاقتراض 1.65 مليار دولار لتمويل شراء أغلبية أمريكانا

(لإضافة تفاصيل)

من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الأربعاء إن شركة أدبتيو الإماراتية تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 1.65 مليار دولار لتمويل شراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) الكويتية.

وأضافت المصادر أن المفاوضات مع المقرضين بلغت مرحلة متقدمة ومن المتوقع إبرام الاتفاق في يوليو تموز.

وتملك أمريكانا امتياز الشرق الأوسط لسلسلة مطاعم (كيه.إف.سي) وبيتزا هت كما تملك علامات تجارية غذائية خاصة بها. وتم عرضها للبيع في أوائل 2014 في إحدى أطول عمليات الاستحواذ في المنطقة.

كانت أدبتيو قالت يوم السبت إنها اتفقت على شراء الحصة المملوكة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات -التي تسيطر عليها عائلة الخرافي- في أمريكانا بسعر 2.650 دينار (8.81 دولار) للسهم.

وأغلق سهم أمريكانا اليوم عند 2.550 دينار.

وعرضت الخير بيع حصة قدرها 69 في المئة في أمريكانا.