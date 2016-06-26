Sun 25 Dec 2016 | 0:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جدول-التضخم في الكويت يتراجع إلى 2.8% في مايو

Sun Jun 26, 2016 9:48am GMT
 
[-] نص [+] 

26 يونيو حزيران (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو
أيار:
        
التضخم (%)        مايو 2016    ابريل 2016    مايو 2015
 التغير الشهري       0.0           -0.1       0.1
 التغير السنوي       2.8            2.9       3.3
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 2.1 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكاليف
الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 6.3
بالمئة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 