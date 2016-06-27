وزير مالية الكويت يبدي ثقته في استثمارات بلاده ببريطانيا

دبي 27 يونيو حزيران (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية أنس الصالح قوله إن استثمارات بلاده في بريطانيا "عالية الجودة وطويلة الأجل".

جاء ذلك ضمن شرح مقدم إلى اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي في معرض مناقشة أثر التصويت البريطاني يوم الخميس لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والذي هز الأسواق ودفع بقيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في 31 عاما.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الصالح قوله إن "الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تعتبر أصولا ملموسة تتمثل في العقار والبنى التحتية والسندات الحكومية والأسهم وهي استثمارات عالية الجودة وطويلة الأجل."

وقال "ثمة آثار مباشرة لا يمكن استبعادها خلال الفترة الحالية تتمثل في سعر صرف الجنيه الاسترليني واليورو وأسعار الفائدة" مضيفا أن بنك الكويت المركزي على أهبة الاستعداد لحماية الاستقرار المالي.

وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية تبلغ قيمة الأصول تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 592 مليار دولار وهي مستثمر كبير عبر مكتبها في لندن.