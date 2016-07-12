مسؤول: الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية

من أحمد حجاجي

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وقال حمادة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكويتية إن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها.