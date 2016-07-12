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مسؤول: الكويت تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية

Tue Jul 12, 2016 9:20am GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وقال حمادة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكويتية إن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها.

وأضاف أن الخصخصة ستكون "لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط وليس للإنتاج." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 