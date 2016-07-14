ألافكو الكويتية تحدث طلبية طائرات ايرباص إلى طراز ‭A321neo‬

القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس إن شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات التي تتخذ من الكويت مقرا لها حدثت طلبيتها لشراء عشر طائرات من طراز ‭A320neo‬ إلى طراز ‭A321neo‬.

وذكرت ايرباص في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجموعة أن تحديث الطلبية يأتي في إطار اتفاق جرى توقيعه في 2012 لشراء 85 طائرة من طراز ‭A320neo‬ .

ونقل البيان عن أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة ألافكو ورئيسها التنفيذي قوله "في سوق تشهد نمو مستمرا تركز ألافكو كلية على أن تقدم لعملائها أحدث الطائرات وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية وأعلاها كفاءة اقتصاديا."

وأضاف "من خلال الطائرة ‭A321neo‬ يمكننا أن نتطلع لمستويات أعلى من الكفاءة وأن نقدم لعملائنا بعضا من أفضل ما يقدمه القطاع."