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ألافكو الكويتية تحدث طلبية طائرات ايرباص إلى طراز ‭A321neo‬

Thu Jul 14, 2016 10:46am GMT
 
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القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس إن شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات التي تتخذ من الكويت مقرا لها حدثت طلبيتها لشراء عشر طائرات من طراز ‭A320neo‬ إلى طراز ‭A321neo‬.

وذكرت ايرباص في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجموعة أن تحديث الطلبية يأتي في إطار اتفاق جرى توقيعه في 2012 لشراء 85 طائرة من طراز ‭A320neo‬ .

ونقل البيان عن أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة ألافكو ورئيسها التنفيذي قوله "في سوق تشهد نمو مستمرا تركز ألافكو كلية على أن تقدم لعملائها أحدث الطائرات وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية وأعلاها كفاءة اقتصاديا."

وأضاف "من خلال الطائرة ‭A321neo‬ يمكننا أن نتطلع لمستويات أعلى من الكفاءة وأن نقدم لعملائنا بعضا من أفضل ما يقدمه القطاع."

من جانبه قال جون ليهي مدير العمليات في ايرباص "هذا التحديث من ‭A320neo‬ إلى ‭A321neo‬ يؤكد تطلع السوق إلى الطائرات الأكبر حجما. ستقدم الطائرة ‭A321neo‬ لعملاء ألافكو مزايا اقتصادية لا تقبل المنافسة وستوفر أعلى معايير الراحة للركاب." (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
 