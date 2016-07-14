ألافكو الكويتية تحدث طلبية طائرات ايرباص إلى طراز A321neo
القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس إن شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات التي تتخذ من الكويت مقرا لها حدثت طلبيتها لشراء عشر طائرات من طراز A320neo إلى طراز A321neo.
وذكرت ايرباص في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجموعة أن تحديث الطلبية يأتي في إطار اتفاق جرى توقيعه في 2012 لشراء 85 طائرة من طراز A320neo .
ونقل البيان عن أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة ألافكو ورئيسها التنفيذي قوله "في سوق تشهد نمو مستمرا تركز ألافكو كلية على أن تقدم لعملائها أحدث الطائرات وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية وأعلاها كفاءة اقتصاديا."
وأضاف "من خلال الطائرة A321neo يمكننا أن نتطلع لمستويات أعلى من الكفاءة وأن نقدم لعملائنا بعضا من أفضل ما يقدمه القطاع."
من جانبه قال جون ليهي مدير العمليات في ايرباص "هذا التحديث من A320neo إلى A321neo يؤكد تطلع السوق إلى الطائرات الأكبر حجما. ستقدم الطائرة A321neo لعملاء ألافكو مزايا اقتصادية لا تقبل المنافسة وستوفر أعلى معايير الراحة للركاب." (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي)
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