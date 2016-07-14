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الكويت ترفع سعر شحنات النفط لشمال غرب أوروبا في أغسطس

Thu Jul 14, 2016 1:34pm GMT
 
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14 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام إلى شمال غرب أوروبا إلى خام برنت المؤرخ مخصوما منه 5.75 دولار للبرميل في أغسطس آب مقارنة مع خصم قدره 6.15 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ في يوليو تموز.

وتقرر خفض سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط إلى سعر برنت المؤرخ مخصوما منه 5.40 دولار للبرميل في أغسطس آب مقارنة مع خصم قدره 5.25 دولار في يوليو تموز.

ولم يطرأ تغيير على سعر الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر المتوسط لتستقر عند خام برنت مخصوما منه 5.70 دولار للبرميل. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 