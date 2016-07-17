مسؤول مصري: زين الكويتية تخاطب الحكومة بشأن رخصة الجيل الرابع

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات المصرية اليوم الأحد إن زين الكويتية أرسلت خطابا للوزارة نهاية الأسبوع الماضي تبدي فيه رغبتها في الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول بالشروط التي طرحتها الحكومة.

وزين أكبر شركة اتصالات في الكويت من حيث عدد المشتركين وتملك وتدير ثماني شبكات اتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو حزيران بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس آب 2016.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه "زين الكويتية أرسلت لنا خطابا نهاية الأسبوع الماضي تبدى فيه رغبتها في دخول السوق المصري من خلال رخصة الجيل الرابع وبالشروط التي طرحتها الحكومة.

"في حال عدم موافقة أي من الشركات العاملة في مصر على الحصول على الرخصة سنطرح مزايدة عالمية."

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتأمل المصرية للاتصالات التي تملك 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.

وقالت صحيفة العالم اليوم المصرية اليوم في تقرير لم تنسبه إلى مصدر إن هناك ثلاث شركات عربية ودولية من بينها زين أبدت رغبتها في دخول السوق المصرية والمنافسة على رخصة الجيل الرابع. ولم تذكر هوية الشركتين الأخريين.

تأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.