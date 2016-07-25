جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.1 في يونيو

الكويت 25 يوليو تموز (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يونيو حزيران: التضخم (%) يونيو 2016 مايو 2016 يونيو 2015 التغير الشهري 0.7 0.0 0.4 التغير السنوي 3.1 2.8 3.5 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 1.2 بالمئة عنها قبل عام. قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 7.3 بالمئة. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)