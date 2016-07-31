مقدمة 1-كلفة خطة التنمية الكويتية 4.75 مليار دينار في 2017-2018

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من أحمد حجاجي

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - قال الأمين العام للمجلس الكويتي الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الأحد إن تكلفة مشاريع خطة التنمية ستبلغ 4.75 مليار دينار (15.75 مليار دولار) في 2017-2018 منها 1.59 مليار ستتحملها ميزانية الدولة.

وأبلغ خالد عبدالصاحب مهدي مؤتمرا صحفيا أن باقي التكلفة سيأتي من القطاعين النفطي والخاص.

وأوضح أن تمويل مشاريع التنمية في الخطة الخمسية الحالية يجري بنسبة 49.3 بالمئة من القطاع الحكومي و33.8 بالمئة من القطاع النفطي و16.9 بالمئة من القطاع الخاص.

تعمل الكويت عضو أوبك على تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها المتضررة من جراء انهيار أسعار الخام في العامين الأخيرين.

وأوضح مهدي أن نصيب المشروعات الجديدة من المبالغ التقديرية لخطة التنمية 2017 -2018 يبلغ 401.2 مليون دينار ستخصص لعدد 44 مشروعا جديدا في حين سيكون المبلغ الأكبر وهو 4.346 مليار دينار مخصصا للمشروعات "المستمرة" في الخطة لعدة سنوات.

ومن هذه المشروعات المستمرة مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور ومشروع مجمع البتروكيماويات.