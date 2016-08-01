مقدمة 3-الكويت تقرر رفع أسعار البنزين من سبتمبر

(لاضافة بيان من مجلس الوزراء في الفقرة الرابعة)

من أحمد حجاجي

الكويت أول أغسطس آب (رويترز) - قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين رفع أسعار البنزين في البلد العربي الخليجي الغني بموارد الطاقة اعتبارا من مطلع سبتمبر أيلول.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر بدلا من 60 فلسا والخصوصي 105 فلوس من 65 فلسا والألترا 165 فلسا من 95 فلسا. والدينار الكويتي ألف فلس.

يأتي هذا في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يسهم بأكثر من تسعين في المئة من موارد الميزانية العامة للدولة.

وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته كونا في وقت لاحق إن الكويت "هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين." وأضاف قائلا "أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا."

وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لرويترز إن القرار لن يؤثر على الشركة لأنه يتعلق بتخفيض دعم الوقود وهو أمر تختص به وزارة المالية.

وتقوم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية من خلال مصافيها الثلاث بتكرير النفط الكويتي وتحويله إلى منتجات من ضمنها البنزين.