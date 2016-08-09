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الكويت توقع صفقة مع إيرباص لشراء 30 طائرة هليكوبتر

Tue Aug 9, 2016 10:18am GMT
 
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باريس 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن الكويت تعاقدت مع مجموعة إيرباص على شراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال بقيمة تفوق مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وأفاد بيان للوزارة بأن مسؤولي دفاع كويتيين وقعوا العقد اليوم الثلاثاء في حضور وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان. وستنضم الطائرات إلى الجيش الكويتي والحرس الوطني.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة إيرباص هليكوبترز.

(الدولار = 0.9020 يورو) (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 