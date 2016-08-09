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بيان: تسرب حقل الأحمدي الكويتي لا يؤثر على الإنتاج

Tue Aug 9, 2016 12:33pm GMT
 
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الكويت 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت في بيان اليوم الثلاثاء إن الإنتاج لم يتأثر بالتسرب النفطي في حقل الأحمدي في حين قال متحدث باسم الشركة لرويترز إنه لم يسفر عن أي حريق.

وأوضح عماد سلطان المتحدث باسم الشركة في البيان أن الفرق المعنية تحاول إيقاف التسرب عن طريق ضخ سوائل الحفر.

وقال "التسرب لم يسفر عن حدوث أي إصابات ولم يؤثر على سير عمليات الانتاج."

كانت شركة نفط الكويت قالت في بيان في وقت سابق اليوم إن تسربا وقع أثناء عمليات حفر في حقل الأحمدي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 