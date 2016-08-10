نفط الكويت: إيقاف تسرب نفطي في برج حفر بحقل الأحمدي

الرياض 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت في بيان اليوم الأربعاء إنه تمت السيطرة على التسرب النفطي الذي وقع أمس في برج حفر في حقل الأحمدي وجرى إيقاف التسرب دون أي تأثير على الإنتاج.

كانت الشركة قالت أمس إن تسربا نفطيا حدث أثناء عمليات في برج الحفر ‭‭‭BWD 133‬‬‬ في حقل الأحمدي وإن الفرق المعنية تتعامل مع الحادث.