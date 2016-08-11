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مصادر: الكويت تخفض سعر بيع الخام إلى آسيا في سبتمبر لأدنى مستوى في 4 أشهر

Thu Aug 11, 2016 6:36am GMT
 
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سنغافورة 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر بقطاع النفط اليوم الخميس إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام إلى المشترين في آسيا في سبتمبر أيلول عند متوسط سعر خامي عمان ودبي مخصوما منه 2.65 دولار للبرميل وهو أدنى سعر في أربعة أشهر.

وخفضت الكويت العضو في أوبك سعر البيع الرسمي في سبتمبر أيلول بواقع 95 سنتا للبرميل عن الشهر السابق وهو ما يقل بشكل طفيف عن الانخفاض البالغ دولارا واحدا لسعر الخام العربي الوسيط الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 