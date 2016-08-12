ملخص-إس آند بي تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت عند AA/A-1 مع نظرة مستقرة
12 أغسطس آب (رويترز) - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: * انخفاض أسعار النفط يواصل التأثير على الموازين المالية والخارجية للكويت في ظل اعتماد البلاد القوي على الخام. * تأكيد تصنيف الكويت عند AA/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. * النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن مجمل الأوضاع المالية والخارجية للكويت ستظل قوية. * صافي أوضاع الأصول المالية والخارجية الكبير لدى الكويت سيواصل مساعدتها على الصمود في البيئة الحالية للأسعار الخام المنخفضة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.