ملخص-إس آند بي تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت عند ‭AA/A-1‬ مع نظرة مستقرة

12 أغسطس آب (رويترز) - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: * انخفاض أسعار النفط يواصل التأثير على الموازين المالية والخارجية للكويت في ظل اعتماد البلاد القوي على الخام. * تأكيد تصنيف الكويت عند ‭‭AA/A-1‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة. * النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن مجمل الأوضاع المالية والخارجية للكويت ستظل قوية. * صافي أوضاع الأصول المالية والخارجية الكبير لدى الكويت سيواصل مساعدتها على الصمود في البيئة الحالية للأسعار الخام المنخفضة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)