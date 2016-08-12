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ملخص-إس آند بي تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت عند ‭AA/A-1‬ مع نظرة مستقرة

Fri Aug 12, 2016 4:43pm GMT
 
[-] نص [+] 

12 أغسطس آب (رويترز) - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف
الائتماني:
    * انخفاض أسعار النفط يواصل التأثير على الموازين المالية
والخارجية للكويت في ظل اعتماد البلاد القوي على الخام.
    * تأكيد تصنيف الكويت عند ‭‭AA/A-1‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
    * النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن مجمل الأوضاع
المالية والخارجية للكويت ستظل قوية.
    * صافي أوضاع الأصول المالية والخارجية الكبير لدى الكويت
سيواصل مساعدتها على الصمود في البيئة الحالية للأسعار الخام
المنخفضة.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 