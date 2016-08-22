جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في مايو إلى 6.5%

الكويت 22 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في مايو أيار: المعروض النقدي (%) مايو 2016 أبريل 2016 مايو 2015 التغير السنوي (ن1) -0.7 0.8 1.5 التغير السنوي (ن2) 2.0 2.0 5.0 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.9 2.4 6.3 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 6.5 7.1 4.6 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.413 9.297 9.124 التغير السنوي (%) 3.2 11.5 -10.0 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)