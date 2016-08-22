موديز: دول الخليج ستظل تحت ضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط
22 أغسطس آب (رويترز) - وكالة موديز للتصنيف الائتماني:
* تقول دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت ضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط.
* تتوقع بقاء أسعار النفط منخفضة وتحركها في نطاق 40-60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.
* تقول دول الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط في الأمد القريب.
* تقول الأوضاع الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت ضغط رغم توقعات بارتفاع النفط عن التقديرات في الأمد القريب.
* تتوقع حاليا عجزا نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي للكويت و5.5 بالمئة لقطر و15.1 بالمئة لسلطنة عمان في 2016.
* تتوقع استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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