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جدول-التضخم في الكويت يستقر عند 3.1% في يوليو

Wed Aug 24, 2016 10:42am GMT
 
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الكويت 24 أغسطس آب (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء
في الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في
يوليو تموز:
        
التضخم (%)        يوليو 2016    يونيو 2016    يوليو 2015
 التغير الشهري       0.1            0.7       0.1
 التغير السنوي       3.1            3.1       3.6
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 1.2 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت
تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين
بنسبة 7.3 بالمئة.

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 