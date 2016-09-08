جدول-نمو المعروض النقدي الكويتي بأقل وتيرة هذا العام في يونيو

8 سبتمبر أيلول (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في شهر يونيو حزيران بما يظهر نمو المعروض النقدي (ن2) بأقل وتيرة هذا العام في الوقت الذي تسارع فيه نمو الإقراض المصرفي. المعروض النقدي (%) يونيو 2016 مايو 2016 يونيو 2015 التغير السنوي (ن1) -0.2 -0.7 -0.9 التغير السنوي (ن2) 1.7 2.0 4.1 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.4 2.9 6.2 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.2 6.5 4.7 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.00 9.413 9.055التغير السنوي (%) -0.7 3.2 0.6 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد إلهامي)