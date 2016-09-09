الكويت تخفض سعر شحنات النفط الخام إلى أوروبا وأمريكا في أكتوبر

لندن 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت قائمة أسعار من مصدر تجاري اليوم الجمعة أن مؤسسة البترول الكويتية خفضت أسعار البيع الرسمية لمبيعاتها من الخام إلى شمال غرب أوروبا في أكتوبر تشرين الأول 50 سنتا للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ مخصوما منه 5.65 دولار للبرميل على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وجرى خفض سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر تشرين الأول إلى منطقة البحر المتوسط لتصل إلى سعر برنت المؤرخ مخصوما منه 5.50 دولار للبرميل على أساس فوب بانخفاض 40 سنتا عن سبتمبر أيلول.

وتم أيضا خفض سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري بمقدار 40 سنتا إلى 5.30 دولار للبرميل دون سعر برنت المؤرخ على أساس فوب.