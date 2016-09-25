كيبكو الكويتية تعلن بدء تنفيذ مشروع عقاري بقيمة 2-2.5 مليار دولار
من أحمد حجاجي
الكويت 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد بدء تنفيذ مشروع عقاري تكلفته بين ملياري دولار و2.5 مليار ستمول الشركة نصفه والنصف الآخر عن طريق البنوك.
وقال توفيق الجراح مدير مشروع حصة المبارك خلال مؤتمر صحفي إن شركة الأحمدية الكويتية فازت بعقد البنية التحتية ومن المنتظر طرح باقي المراحل تباعا.
وأوضح أن إجمالي مساحة المشروع 227 ألف متر مربع نصفها خدمات عامة وحدائق وشوارع.
وقال "بدأنا مفاتحة البنوك في تمويل مشروع حصة المبارك." ورفض ذكر أسماء البنوك التي بدأ التفاوض معها.
لكن فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) قال لرويترز إن بنك برقان التابع لكيبكو هو أحد البنوك الرئيسية التي يتوقع أن تمول المشروع وإن عددا من البنوك سيشارك في التمويل.
(إعداد أحمد إلهامي - تحرير نادية الجويلي)
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