مقدمة 1-كيبكو الكويتية تعلن بدء تنفيذ مشروع عقاري بقيمة 2-2.5 مليار دولار

(لإضافة تفاصيل وخلفية واقتباسات)

من أحمد حجاجي

الكويت 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الأحد بدء تنفيذ مشروع عقاري تكلفته بين ملياري دولار و2.5 مليار ستمول الشركة نصفه والنصف الآخر عن طريق البنوك.

وقال توفيق الجراح مدير مشروع حصة المبارك خلال مؤتمر صحفي إن شركة الأحمدية الكويتية فازت بعقد البنية التحتية لمشروع حصة المبارك ومن المنتظر طرح باقي المراحل تباعا.

وأوضح أن إجمالي مساحة المشروع 227 ألف متر مربع نصفها خدمات عامة تتضمن الحدائق والمساحات العامة المفتوحة والساحات والشوارع ومواقف السيارات متعددة الأدوار والمرافق العامة.

وقال "بدأنا مفاتحة البنوك في تمويل مشروع حصة المبارك." ورفض ذكر أسماء البنوك التي بدأ التفاوض معها.

لكن فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) قال لرويترز إن بنك برقان التابع لكيبكو هو أحد البنوك الرئيسية التي يتوقع أن تمول المشروع وإن عددا من البنوك سيشارك في التمويل.

وقال الجراح "إننا نعتقد أن هذا المشروع لن يتكر مرة ثانية.. هو مشروع مميز وينبض بالحياة.. إنه مشروع عقاري متكامل شامل متعدد الاستخدامات.. موقع مميز على شارع الخليج.. قريب من المدينة.. سيكون فيه تجمع عمراني متكامل.. سكن.. عمل.. تسوق.. ترفيه."