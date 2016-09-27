رئيس البنك التجاري: الكويت بحاجة لسوق ثانوية للدين

الكويت 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي اليوم الثلاثاء إن الحكومة الكويتية لا يمكنها إصدار سندات سيادية دون تأسيس سوق ثانوية لأدوات الدين أولا.