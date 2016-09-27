رئيس البنك التجاري: الكويت بحاجة لسوق ثانوية للدين
الكويت 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي اليوم الثلاثاء إن الحكومة الكويتية لا يمكنها إصدار سندات سيادية دون تأسيس سوق ثانوية لأدوات الدين أولا.
وتخطط الكويت لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دينار (عشرة ملايين دولار) تطرح في الأسواق العالمية للمساعدة في سد عجز موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 حسبما ذكر وزير المالية أنس الصالح في يوليو تموز.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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