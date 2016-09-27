جدول-التضخم في الكويت يتراجع إلى 2.9% في أغسطس

الكويت 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في أغسطس آب: التضخم (%) أغسطس 2016 يوليو 2016 أغسطس 2015 التغير الشهري 0.1 0.1 0.3 التغير السنوي 2.9 3.1 3.8 ملحوظة: هبطت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين بنسبة 7.3 بالمئة. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)