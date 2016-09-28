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مواقع صحف: المحكمة الإدارية تلغي قرار الحكومة الكويتية برفع أسعار البنزين

Wed Sep 28, 2016 9:24am GMT
 
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الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مواقع صحف كويتية اليوم الأربعاء إن المحكمة الإدارية ألغت اليوم الأربعاء قرارا حكوميا برفع أسعار البنزين بدأ سريانه مطلع سبتمبر أيلول الجاري.

وقد أعلنت الحكومة الكويتية أول أغسطس آب رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول في خطوة وصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 