فيتش: انخفاض النفط يضعف الدعم الحكومي ومناخ التشغيل لبنوك الخليج

* معدلات أداء البنوك في قطر والإمارات والسعودية تعكس مناخا تشغيليا أكثر حيوية مع تنامي فرص الإقراض.

* النمو في قطر أعلى بوضوح من باقي نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي نظرا لاستمرار قوة الإنفاق الحكومي.