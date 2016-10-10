مرتبون:البنك الأهلي المتحد الكويتي يخطط لإصدار صكوك لزيادة رأس المال

دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بنوك مرتبة اليوم الإثنين إن البنك الأهلي المتحد الكويتي سيعقد لقاءات ترويجية في منطقة الخليج وأوروبا وآسيا مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت اعتبارا من يوم الأربعاء قبيل إصدار محتمل لصكوك لزيادة رأس المال.

وسيتم جمع الأموال لتعزيز المستوى الأول لرأس مال البنك.

وسيعقد البنك الأهلي المتحد الكويتي - المملوك بنسبة 67.33 في المئة للبنك الأهلي المتحد البحريني بحسب بيانات لرويترز - لقاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء تعقبها اجتماعات في الأيام التالية في سويسرا ولندن قبل مناقشات اليوم النهائي في سنغافورة يوم الإثنين المقبل.