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مصادر: بنك وربة الكويتي بصدد إصدار صكوك بما يصل إلى 250 مليون دولار

Mon Oct 17, 2016 1:03pm GMT
 
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دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الإثنين إن بنك وربة الكويتي بصدد إصدار صكوك بما يصل إلى 250 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول.

وقال أحد المصادر إن البنك استكمل إجراءات ما قبل الإصدار المزمع ومن المتوقع طرح الصكوك في السوق في قريب جدا. وفي وقت ما قبل الإصدار يستطلع المصدرون مدى اهتمام المستثمرين بشراء السندات.

ولم يستجب بنك وربة لطلب بالتعليق. ووافق مجلس إدارة وربة في يوليو تموز على إصدار صكوك بما يصل إلى 250 مليون دولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول بحسب بيان من البنك.

والبنك مصرف إسلامي تأسس في 2010. وينشط بشكل رئيسي في الكويت لكنه يشارك أيضا في القروض الدولية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 