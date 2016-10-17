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وزير النفط الكويتي متفائل بالتوصل إلى تفاهم خلال اجتماع أوبك

Mon Oct 17, 2016 5:24pm GMT
 
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الكويت 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال القائم بأعمال وزير النفط الكويتي اليوم الاثنين إنه متفائل بالتوصل "على الأقل" إلى تفاهم بشأن الإنتاج خلال اجتماع أوبك القادم في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الوزير انس الصالح متحدثا للصحفيين إن من المتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل على مدى العشرة أشهر إلى الخمسة عشر شهرا المقبلة.

ووصف تلك التوقعات بأنه "منطقية ومقبولة". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد وتحرير أحمد إلهامي)
 