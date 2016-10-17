مقدمة 1-وزير النفط الكويتي متفائل بالتوصل إلى تفاهم باجتماع نوفمبر
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الأحمدي (الكويت) 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة اليوم الاثنين إنه متفائل بالتوصل "على الأقل" إلى تفاهم بشأن الإنتاج خلال اجتماع أوبك القادم في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال الوزير أنس الصالح متحدثا للصحفيين إن من المتوقع أن تدور أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل على مدى العشرة أشهر إلى الخمسة عشر شهرا المقبلة ووصف تلك التوقعات بأنها "منطقية ومقبولة".
وأضاف أن الأسعار الحالية "من الصعب أن تدوم" لكن إلغاء استثمارات نفطية في أنحاء العالم سيساعد على استعادة التوازن بين العرض والطلب والوصول إلى أسعار "مقبولة".
وقال إن وزراء طاقة دول مجلس التعاون الخليجي الذين حضروا اجتماع أوبك في اسطنبول الأسبوع الماضي أفادوا بأن الأجواء كانت إيجابية حتى من كبار المنتجين غير الأعضاء في المنظمة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد وتحرير أحمد إلهامي)
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