بورصة الكويت تتم صفقة أمريكانا

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن حمد العميري رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية التي تنوب عن الطرفين البائع والمشتري إتمام صفقة بيع 66.8 في المئة من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

والبائع هو شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية والمشتري هو شركة أدبتيو التي تمثل مجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وتمت الصفقة بسعر 2.650 دينار للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 711.516 مليون دينار (2.359 مليار دولار).

وقال حمد العميري في مؤتمر صحفي في بورصة الكويت "لله الحمد الأمور تمت مثل ما هي مرتبة."