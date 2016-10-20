مقدمة 1-بورصة الكويت تتم صفقة أمريكانا

(لإضافة تفاصيل)

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أتمت بورصة الكويت اليوم الخميس صفقة بيع 66.8 في المئة من أسهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) من شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية إلى شركة أدبتيو التي تمثل مجموعة من المستثمرين الخليجيين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بمبلغ إجمالي 711.516 مليون دينار (2.359 مليار دولار).

وأعلن حمد العميري رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية التي تنوب عن الطرفين البائع والمشتري إتمام الصفقة.

وقال العميري في مؤتمر صحفي في بورصة الكويت "لله الحمد الأمور تمت مثل ما هي مرتبة.. اتمام الصفقة كان جدا سهل وجدا جيد."

وتمت الصفقة بسعر 2.650 دينار للسهم الواحد.

وقالت بورصة الكويت في بيان على موقعها الالكتروني "تم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية على أن تستكمل باقي اجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد اقصاه الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح يوم الاحد (المقبل)."