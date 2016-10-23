وكالة:وزير النفط الكويتي بالإنابة يتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد عن أنس الصالح وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالإنابة توقعه أن تتراوح أسعار النفط الخام بين 50 دولارا و60 دولارا للبرميل خلال الخمسة عشرة شهرا المقبلة.

وأدلى الصالح بهذه التصريحات خلال مقابلة بثتها قناة الراي التلفزيونية الكويتية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال "نتوقع أن نرى مستوى الستين دولارا ما يعني بين 50و60 دولارا وسنكون في محيط هذا الرقم خلال الخمسة عشر شهرا القادمة."