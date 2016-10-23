السعودية تدعو روسيا لحضور محادثات نفط خليجية

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إنه وجه الدعوة إلى نظيره الروسي ألكسندر نوفاك لحضور اجتماع وزراء النفط الخليجيين في الرياض وذلك في إطار جهود التعاون مع المنتجين غير الأعضاء في أوبك لجلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وقال الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الست إن روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم ومن الأطراف الأكثر تأثيرا على استقرار سوق الخام.

وأضاف أن نوفاك رحب بالدعوة كمؤشر واضح على الرغبة الصادقة لمواصلة التعاون والتنسيق مع منتجي النفط ومصدريه من أجل مزيد من الاستقرار في السوق.