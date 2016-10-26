الكويت تبدأ تشغيل اول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

من أحمد حجاجي

أم قدير (الكويت) 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بدأت الكويت اليوم الأربعاء تشغيل أول محطة طاقة شمسية في حقل أم قدير النفطي التابع لشركة نفط الكويت حيث ستقوم المحطة الجديدة بتزويد الحقل باحتياجاته من الطاقة الكهربائية.

وقال أحمد العيدان نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت للحفر والتكنولوجيا إن المشروع الذي يسمى "سدرة 500" ويقع في أم قدير بغرب الكويت هو أول مشروع طاقة شمسية كبير في البلاد.

وأوضح أن هذا المشروع يعمل على توليد 10 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية ويمثل الخطوة الأولى في السعي لتحقيق رؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في توليد 15 بالمئة من طلب الكويت على الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات المستدامة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.