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جدول-المعروض النقدي الكويتي يظهر انتعاش نمو الإقراض في أغسطس

Sun Oct 30, 2016 11:04am GMT
 
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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نشر بنك الكويت
المركزي اليوم الخميس البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض
المصرفي عن شهر  أغسطس آب:
     
 المعروض النقدي (%)        أغسطس 2016    يوليو 2016    أغسطس
2015
 التغير السنوي (ن1)           1.8             -2.2           0.1
 التغير السنوي (ن2)           2.8           0.9           3.4
 التغير السنوي (ن2-ن1)       3.1           2.1           4.7
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               8.1           7.4           4.3
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار          7.72              8.10       8.21
التغير السنوي (%)            -6.0             -9.1            
-12.2
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 