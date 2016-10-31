صحيفة: رئيس البنك المركزي العماني يقول العملة الخليجية الموحدة باتت مسألة وقت

دبي 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي في تصريحات صحفية إن طرح عملة موحدة في دول الخليج العربية بات مسألة وقت لا أكثر.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية عن الزدجالي قوله إن عمان ليست من ضمن دول الخليج التي تعمل من أجل مشروع العملة الخليجية الموحدة لكن "الدول المعنية جادة في سبيل العمل لإيجاد عملة خليجية موحدة."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين عمانيين كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات الزدجالي تشير إلى أي زخم جديد حول مشروع العملة الموحدة للمنطقة.

وبات إنشاء اتحاد نقدي هدفا رئيسيا للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أوائل الثمانينات. وشكلت أربع دول من أعضاء المجلس وهم قطر والسعودية والكويت والبحرين مجلسا نقديا مشتركا وكذلك كانت سباقة في تكوين بنك مركزي خليجي في مارس آذار 2010.

لكن أزمة اليورو وغياب الإرادة السياسية تسببا في تباطؤ المشروع. وانسحبت عمان من خطة العملة الموحدة في 2009 ولحقت بها الإمارات في 2008.

ويقول العديد من المصرفيين في المنطقة بشكل غير معلن إن الإعلان عن عملة موحدة يظل أمرا غير مرجح في المستقبل المنظور نظرا للصعوبات الفنية وحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من انخفاض أسعار النفط والذي يتسم بتأثيرات متفاوتة على اقتصاداتهم.