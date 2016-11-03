البترول الكويتية تبيع زيت الغاز ووقود طائرات بأسعار أقل في 2017

سنغافورة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال تجار اليوم الخميس إن مؤسسة البترول الكويتية اتفقت على بيع زيت الغاز ووقود الطائرات بموجب عقود طويلة الأجل لعام 2017 بعلاوة سعرية تقل عن العقود القائمة.

وأضاف التجار أن المؤسسة وافقت على إبرام عقد نهائي لعام 2017 لبيع زيت الغاز الذي يحتوى على كبريت بنسبة 500 جزء في المليون بعلاوة سعرية تبلغ 60 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط انخفاضا من 1.15 دولار لعام 2016.

أما وقود الطائرات فقد وافقت مؤسسة البترول الكويتية على بيعه بعلاوة سعرية تبلغ 90 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط انخفاضا من 1.60 دولار في 2016.