وزير المالية: الكويت تطرح سندات دولية قيمتها 3 مليارات دينار مطلع 2017

الكويت 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتوجه للأسواق الدولية مطلع العام المقبل لطرح سندات قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار).

وردا على سؤال لرويترز خلال ندوة عقدت في الكويت بشأن وقت إصدار السندات قال الصالح "سيكون إن شاء الله مطلع السنة القادمة.التوجه سيكون بنحو ثلاثة مليارات دينار.جاري الترتيب مع البنوك العالمية."

وأشار الوزير إلى أن الإصدارات الجديدة لأدوات الدين العام بلغت 1.38 مليار دينار منذ أول أبريل نيسان وحتى 19 أكتوبر تشرين الأول مضيفا أن إجمالي رصيد أدوات الدين العام بلغ 2.967 مليار دينار في 19 أكتوبر تشرين الأول منها 1.587 مليار سندات قائمة منذ سنوات.