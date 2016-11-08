شركة النفط العمانية تشارك مؤسسة البترول الكويتية في مصفاة الدقم

مسقط 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية للشراكة في مصفاة الدقم بسلطنة عمان.

والمصفاة جزء من منطقة صناعية واسعة هي أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة ويهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.

وتوقع الزدجالي توقيع الاتفاق مع المؤسسة الكويتية غدا الأربعاء ويأتي بعد إخفاق عمان في إبرام اتفاق مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) ومقرها أبوظبي.

وقال الزدجالي لرويترز "في الوقت الحالي سيحل شركاؤنا من الكويت محل الشريك من الإمارات العربية المتحدة."

وفي الأسبوع الماضي قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الكويتية إن مذكرة التفاهم ستجمع بين خامي الدولتين الخليجيتين بالتساوي.