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مصدر: الكويت ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في ديسمبر 0.90 دولار للبرميل

Wed Nov 9, 2016 6:35am GMT
 
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سنغافورة 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في ديسمبر كانون الأول بما يتراوح بين 90 سنتا ودولارا واحدا للبرميل دون متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وتقل هذه الزيادة بواقع خمسة سنتات للبرميل عن نظيرتها لأسعار خامات مماثلة في ديسمبر كانون الأول مثل الخام العربي المتوسط السعودي وهو خام من نفس الجودة. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 